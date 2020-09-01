Марк Ткачук считает, что президент Игорь Додон лжет, когда говорит, что будет добиваться досрочных парламентских выборов

Член Исполнительного комитета партии «Гражданский конгресс» Марк Ткачук считает, что президент Игорь Додон лжет, когда говорит, что будет добиваться досрочных парламентских выборов после инаугурации нового главы государства после выборов президента.

Как передает «ИНФОТАГ», Ткачук отметил в социальных сетях, что в этом случае «Додон врет как-то особенно позорно», так как «всем вокруг ясно, что он врет».

«Ну, какое он там решение может придумать про роспуск парламента сразу после инаугурации президента? Такое «придуманное решение» называется изменение Конституции. И оно точно не случится сразу после инаугурации. Быть может, он надеется на то, что три четверти депутатов этого парламента два раза не изберут правительство? И по такой вот договоренности парламент самораспустится? Они что самоубийцы? Они что, для этого по три раза из фракции во фракцию перебегали?», - недоумевает политик.

По его словам, «правды Додон говорить не научился».

«Может в оставшиеся пару месяцев он хоть врать научится? Пусть даже такой - сомнительной - изобретательностью он мог бы выразить чуточку уважения своим избирателям», - заключил Ткачук.

Таким образом, политик отреагировал на заявления действующего президента, который подчеркнул, что «парламент должен быть распущен и назначены досрочные парламентские выборы», пообещав «предложить законный путь» для этого, «чтобы у нового президента после вступления в должность не было другого решения, кроме как подписать указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов». Согласно нынешнему законодательству парламент может быть распущен в двух случаях - невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев процедуры принятия законов.