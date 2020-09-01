В Молдове выявлено новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 1 сентября, за последние 24 часа подтвердилось 288 новых случаев заражения COVID-19, в том числе 38 – в Приднестровье. Было обработано 1370 тестов: 1210 – первичных, 160 – повторных. Общее число инфицированных достигло 37 208 человек.

Один случай был импортирован из Египта, остальные – результат местной передачи. Наибольшее число инфицированных по-прежнему в Кишиневе – 178 человек.

Из числа заболевших 14 – медицинские работники: шесть врачей, шесть медсестер и два сотрудника вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 469 пациентов, в том числе 35 – на искусственной вентиляции легких. Состояние 1304 пациентов медики оценивают как средней тяжести.

Из больниц были выписаны 317 госпитализированных ранее пациента. Всего выздоровевших на данный момент – 26 189 человек. Жертвами COVID-19 стали 1008 пациентов.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу