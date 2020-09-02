Санду привлекает к агитации детей

Санду задействует детей в своей предвыборной агитации.

Об этом свидетельствует размещенный на ее странице в социальной сети онлайн урок, который она провела вместе со своим экс-советником по внешней политике Владиславом Кульминским. Бывший министр просвещения, которая без сомнений закрыла множество школ в республике, с видом доброй учительницы расспрашивает детей о том, что для них значит быть хорошим человеком.

На вопросы лидера Партии «Действие и солидарность» дети заученно отвечают, что хорошие люди – это родители, друзья, учителя и, конечно же, сама Майя Санду.

- Это другой урок. Дети учат нас, что значит быть хорошим человеком, что для них значит хорошая школа, и как мы можем сделать мир вокруг нас лучше, - пафосно сообщила Санду на своей странице в Facebook.

Однако зрителей ее пиар-акция не впечатлила – онлайн эфир набрал менее трех сотен посетителей, и те, судя по всему, родители детей, задействованных в трансляции.

А вот все остальные явно осознали, что Санду не гнушается пиара на детях, и в преддверии президентских выборов готова идти на всевозможные ухищрения, пишет cenzura.md.

В этой связи хочется напомнить некоторые моменты предвыборной кампании Майи Санду на прошлых президентских выборах. Тогда в ходе предвыборных дебатов она заявила, что Молдове необходимо увеличить расходы на финансирование оборонной сферы, в частности, на закупку нового вооружения, за что ее жестко раскритиковал Игорь Додон.

- Уважаемые граждане, вы видите, насколько цинична Майя Санду. Она закрыла школы, выставила на улицу детей и учителей, а теперь хочет купить танки. У нее нет других решений для Молдовы. Она не думает, как решать проблемы безработицы, как сохранить школы в селах, - отметил Додон.

И в этот раз ни слова о решении насущных проблем страны и ее граждан, а только навязчивая риторика о «хороших людях», коррупции, демократии и себе любимой в роли всеобщей спасительницы. А кто в этом сомневается – тот не в тренде.

Подготовил Михаил Генчу