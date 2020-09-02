Выдвижение Андриана Ильича, как серпом по... мандату Майе Григорьевне уважаемой, которой и без того тяжело сейчас сгребать под себя изменчивый прозападный и антироссийский электорат. Впрочем, это всего лишь весьма прозрачный и толстый ей намек от далекого Владимира Георгича уважаемого. Или, Майя Григорьевна соглашается на все условия олигарха, или во втором туре не будет у нее ни сплоченности, ни консолидации, ни всех прочих красивых слов, которые она так любит произносить в телеэфирах.

Мы, отчего-то думаем, что Майя Григорьевна выдержит и не согласится снова в одной упряжке встать с другими куклами большого театрального представления Владимира Георгича уважаемого. Выдержит Майя Григорьевна. Стальная она. С фаберже, а не как там у всех прочих.

...А потом, к ней заглянет Дерек ибн Джамал из одного посольства. И за три с половиной минуты убедит даму быть сговорчивее. В прошлый раз, со стороны другого американского дипломата, хватило одного телефонного разговора и одного - почти тет-а-тет в офисе Майи Григорьевны. Порядка семи с чем-то минут хватило, если память нам не изменяет. Сейчас будет быстрее и проще.

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