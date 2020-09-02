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Общество
Кто-то один раз уже выключит лето красное?
02.09.2020

Кто-то один раз уже выключит лето красное? Хотим осень золотую, а не вот это вот все.

В Молдове завтра, 2 сентября 2020, не то, чтобы просто теплая осень, бархатный сезон, а жара покруче летней. Ни намека на приближение прохладных осенних деньков.
Спасайтесь, кто может, от жары: завтра будет до +33 градусов.

Правда, синоптики успокаивают тем, что изредка палящее солнце будет скрываться за облаками. И ночью температура воздуха снизится до оживляющих +19 градусов.

Осадков не ожидается. А ветер - слабый, до 9 км/час, то есть, почти безветрено. В последующие сутки жара немного ослабнет, а в пятницу возможны дожди и наступление долгожданной прохлады.

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