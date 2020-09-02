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Политика
Влад Филат заявил, что непричастен к назначению Майи Санду на пост министра просвещения в своем кабинете
02.09.2020

Экс-премьер Молдовы Влад Филат заявил, что непричастен к назначению Майи Санду на пост министра просвещения в своем собственном правительстве и по квоте собственной партии:

"Я не участвовал в этом процессе [отбора кандидата на пост министра]. Если говорить точно, кандидатура Санду была предложена Виктором Бодю, генеральным секретарем правительства. Мы имели несколько бесед по ней, в  том числе со Стеллой Мокану, ответственной за создание системы электронного правительства. Ее пригласили в Кишинев и предложили пост".

Теоретически Филат создаёт условия, чтобы критиковать Санду за её министерские усилия. При этом лидер либерал-демократов отверг информацию, что Санду получала деньги в конверте.

"Говорить о Санду в контексте подозрений о ее неподкупности - это большая глупость", - сказал Филат, заметив, что "были другие люди, которым помогали таким образом, но про них в другой раз".

При этом Филат уверен, что Санду хотела покинуть пост премьер-министра Молдовы, а потому спровоцировала кризис вокруг назначения генерального прокурора.

@Telegram GK


 
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