В советское время в здании парламента находился ЦК партии МССР

Не все знают, что:

В советское время в здании парламента находился Центральный Комитет Коммунистической партии МССР. Строительство здания обошлось в 6 млн рублей и строилось под строгим надзором первого секретаря ЦК КП Молдовы. В возведении партийного здания применяли самые прогрессивные методы строительства.

Молдова тогда являлась базовой республикой Союза по монолитному строительству. Было решено: центральную часть здания с пилонами выполнять в скользящей опалубке, для боковых крыльев использовать переставную опалубку. С тыльной стороны здания, выходившей на Фонтанный переулок (ныне пер. Микле) шел каркас. Таким образом, в сооружении одного здания применяли три вида строительства. Материалы использовали только советского производства, а это признак высшего качества. В следующем году зданию будет 45 лет.

Вот так это было......