В Демократической партии Молдовы продолжают происходить структурные изменения. Как нам подсказывают, в последнее время выросло влияние Моники Бабук, а сама партия всё больше уходит в зону влияния румынских политических сил. Бабук стала неформальным лидером так называемого "национального крыла" ДПМ, которое всё чаше критикует нынешний альянс с социалистами.

Своё влияние Моника Бабук использует для того, чтобы выбить себе теплое место в кресле главы молдавского посольства в Бухаресте. Кроме неё на эту должность претендует и экс-министр иностранных дел Андрей Галбур, который является компромиссной фигурой как для ДПМ так и для ПСРМ, так как согласно соглашениям между ДПМ и ПСРМ, должность молдавского посла в Бухаресте принадлежит демократам.

Рост влияния Бабук обусловлен тем, что у неё практически нет скелетов в шкафу, которые бы позволили на неё влиять и происходит на фоне почти деморализованного состояния Павла Филипа. Также экс-министр образования, посредством своего протеже Игоря Шарова, продолжает контролировать серьезный ресурс - педагогов, определенную часть интеллигенции и артистов, которые были обласканы в период её министерства.

Сравнится по влиянию с Моникой Бабук может только экс-министр внутренних дел Александр Жиздан, который до сих пор пользуется авторитетом в структурах МВД и который также недоволен результатами работы в коалиции.

Учитывая эти настроения, можно с уверенностью предположить, что коалиция между ДПМ и ПСРМ не переживёт эту избирательную кампанию.

Как утверждают наши собеседники, Игорь Додон в курсе этих процессов и поэтому заранее вывел из игры Никифрчука с Андронаки, что сделало невозможным вероятную коалицию между ДПМ, Платформой ДА и Партией Действие и солидарность. Кроме того, посредством этих депутатов будут периодически сливать компрометирующую информацию о интересах руководства ДПМ.

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