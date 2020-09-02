Ион Кику: „Газопровод Яссы-Унгень-Кишинэу будет использован только как альтернативный источник”

Газопровод Яссы-Унгень-Кишинэу является альтернативным источником снабжения газом для Республики Молдова, и будет использован только в том случае, если это будет экономически рационально. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику в передаче „Punctul pe AZi” на TVR Moldova.

„Технически он введен в эксплуатацию, это событие, с которым мы все должны себя поздравить, потому что у нас есть такой газопровод. Это альтернативная возможность поставки газа в Республику Молдова в случае возникновения проблем на традиционной трассе. На данный момент, хотим мы этого или не хотим, но традиционная трасса Россия - Украина и поступление в Республику Молдова с юга и через Приднестровье является экономически наиболее рациональным”, - отметил Ион Кику.

Однако премьер не исключает, что в ближайшем будущем газ из Румынии может оказаться дешевле газа из Российской Федерации.

„Мы все хотим как можно более низких тарифов, здесь не имеет значения – юг, север и откуда прибывает, здесь только цифры играют роль. Вовсе не исключено, что в недалёком будущем, например, газ из Румынии окажется дешевле. Не исключено, что возникнут такие возможности, и тогда этот газопровод будет использован для первоначальных целей, то есть для снабжения. До тех же пор будет преобладать экономическая аргументация”, - добавил чиновник.

Ион Кику утверждает, что газопровод Яссы-Унгень-Кишинэу значительно повысил энергетическую безопасность Республики Молдова, за что он поблагодарил румынские власти, принявшие всестороннее участие в осуществлении проекта.