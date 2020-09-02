„Подарок от русского народа”

В указанных условиях приднестровское урегулирование кажется очень полезным процессом, даже если конца ему не видно. Напротив, полезность процесса заключается в его бесконечности, которая как раз и обеспечивает упомянутые преимущества для бойцов имперского фронта”.

Timeo Danaos et dona ferentes!

2 сентября самопровозглашённая Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) отмечает 30-летие с момента своего самопровозглашения в составе СССР. Тогда ПМР претендовала на то, чтобы стать последним бастионом советской империи, но через год СССР самораспустился, а ПМР осталась и существует до сих пор. Чтобы оправдать своё существование, лидеры ПМР присвоили себе роль плацдарма России на Балканах. Но после падения режима Милошевича в 2000 году ПМР приложила все усилия для того, чтобы стать чёрной дырой Европы, где коррумпированные политические элиты со всего региона проворачивали и продолжают проворачивать сомнительные делишки.

Независимо от той роли, которую приписывает себе ПМР, она пользовалась и продолжает пользоваться поддержкой Российской Федерацией военного, финансового и дипломатического характера. Такова же участь сепаратистских режимов в Грузии и Украине. Фактически, недавно президент России Владимир Путин внёс ясность в отношения с бывшими советскими республиками. Все они, по его словам, получили (мин. 0.30–0.60) „подарки от русского народа”. Только вот эти дары имеют свой смысл, который проявляется в подходящий момент, либо в виде сепаратистских режимов, либо в виде мятежей, инспирированных и поддерживаемых „зелёными человечками”.

Мы должны быть благодарны российскому президенту за его обезоруживающую откровенность – сепаратистские анклавы являются и останутся якорями для сохранения бывших советских республик в российской сфере влияния. Таким образом, никаких иллюзий больше не должно быть – „подарки от русского народа” или должны быть приняты, как Троя приняла подарок греков, или подарки заберут назад силой, как это произошло в случае Грузии, в 2008 году, и в случае Украины, в 2014 году.

Фактически, так называемая Русская весна 2014 года должна была привести к аннексии Россией не только Крыма, но и всей Новороссии – юго-восточных территорий Украины, включая Приднестровье. Таким образом, для всех должно быть ясно, что и Республика Молдова получила „подарок от русского народа”. В этих обстоятельствах, поскольку Россия утверждает, что она является наследницей Византии, нашей стране стоит учесть совет жреца Лаокоона: Бойтесь данайцев, даже когда они подносят вам дары! Идёт ли речь о проектах федераций или автономий с широкими полномочиями для подаренных территорий.

Уроки, выученные президентом Додоном

За исключением президента Николае Тимофти, все остальные главы Республики Молдова рискнули заняться урегулированием приднестровского конфликта ради восстановления территориальной целостности страны. Конечно же, ни один из них успеха не достиг, они сумели лишь сделать уступки, укрепившие сепаратистский режим в ПМР. Почему так произошло? Потому что им неоткуда было знать, что территория ПМР является „подарком от русского народа” молдаванам и должна быть принята лишь в качестве субъекта возможной федерации, которая обеспечила бы России контроль над всей Республикой Молдова.

В свете вышесказанного, можно прийти к выводу, что нынешний глава государства Игорь Додон находится в привилегированном положении. Он узнал о существовании „подарка от русского народа” молдаванам ещё в течение своего президентского срока. Таким образом, хоть и под конец своего мандата, он сумел сделать надлежащие выводы и внести коррективы в своё отношение к приднестровскому урегулированию и к реинтеграции страны. Это стало видно 26 августа, когда глава государства представил Отчёт о своей деятельности в течение 4-летнего мандата, за 2016–2020 годы.

Говоря об успехах своей политики по реинтеграции страны, президент Додон упомянул лишь 8 встреч со своим тираспольским коллегой Вадимом Красносельским, встреч, основной задачей которых, по его словам, был просто диалог между ними. Стоит отметить, что президент Додон упомянул и конкретные результаты в виде решения текущих проблем жителей зоны безопасности, но никаких его заслуг в этом не было. Эти проблемы были решены в ходе переговоров в формате 5+2, а все заслуги принадлежат олигархической дипломатии (стр. 260), продвигаемой в 2016–2019 годах координатором правления Владом Плахотнюком, с которым президент Додон лишь играл в политические шахматы.

Конечно, скромность украшает президента Додона. Он мог бы напомнить гражданам, что дискуссии с Красносельским, о которых он говорит в Отчёте, должны были привести к достижению компромисса по проекту политического урегулирования. Именно это обещал Игорь Додон в ходе избирательной кампании 2016 года. На самом деле, очень хорошо, что дело не дошло до выполнения упомянутого обещания, хотя президенту Додону в этом плане было о чём отчитаться:

подготовка и презентация на Мюнхенской международной конференции по безопасности „Большого пакета для Молдовы”, предусматривающего федерализацию Республики Молдова;

сотрудничество с представителем Кремля Дмитрием Козаком и с координатором правления в Республике Молдова Владом Плахотнюком в процессе разработки проекта приднестровского урегулирования: одного – секретного, настоящего, учитывающего пожелания Российской Федерации, другого – для широкой общественности, прямо не затрагивающего тему федерализации, чтобы не вызвать восстание граждан (см. мин. 3.30–4.00).

Конечно, после заявлений президента Путина о „подарках от русского народа” успехи политики президента Додона по реинтеграции страны было бы желательно несколько отодвинуть в тень. Тем более, что недавние события в Беларуси обнаруживают весь арсенал подарков, например, подготовку вмешательства российского спецназа, отправку эмиссаров Православной Церкви на замену священнослужителям, сомневающимся в легитимности Лукашенко, и т. д. Всё это делается для того, чтобы удержать Беларусь под влиянием России.

Очевидно, что президент Додон и парламентская фракция Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) очень хорошо знают о вышеназванных вещах. Более того, они их поддерживают, поскольку глава государства является экспертом Изборского клуба, цементирующего российский империалистический фронт, а депутаты фракции ПСРМ являются филиалом Клуба в Республике Молдова. В этой связи, в апреле 2019 года, все депутаты фракции ПСРМ совершили визит в Москву, где, как предполагается, они были посвящены в адепты Изборского клуба. Таким образом, при подобных обстоятельствах рекомендуется проявлять сдержанность и скромность при демонстрировании успехов, дабы не вызывать нежелательных ассоциаций.

Выводы

Старинная поговорка гласит: дареному коню в зубы не смотрят. Если территория Приднестровья является „подарком от русского народа” молдаванам, то наши власти принимают его в этом качестве. В конце концов, если они и не сумеют реинтегрировать ПМР, то, по крайней мере, они могут использовать её в качестве чёрной дыры, для обогащения за счёт всевозможного бизнеса на основе электроэнергии, торговли сигаретами и т. д. Конечно, это несёт убытки нам, как обществу, тем более, что задолженность ПМР за потреблённый газ, в размере около $7 миллиардов, может быть возложена на плечи Республики Молдова, но преимущества для элит неоспоримы.

Другим примером выгоды для молдавских политических элит является то, что граждан из ПМР можно финансово поощрить к участию в выборах в Республике Молдова, при этом у них даже есть возможность склонить чашу весов в пользу определённых политических сил. Такова ситуация с депутатами, избранными в рамках олигархической дипломатии в избирательных округах в пределах ПМР. В настоящее время они обеспечивают сохранение парламентского большинства и правление ПСРМ.

На президентских выборах от 1 ноября 2020 года упомянутый механизм может быть задействован вновь и даже улучшен для того, чтобы сторонники имперского фронта Изборского клуба в ПСРМ не сомневались в полезности для молдаван „подарка от русского народа”.

В указанных условиях приднестровское урегулирование кажется очень полезным процессом, даже если конца ему не видно. Напротив, полезность процесса заключается в его бесконечности, которая как раз и обеспечивает упомянутые преимущества для бойцов имперского фронта.