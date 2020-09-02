Илан Шор - беззарплатный депутат молдавского парламента

Илан Шор не получает депутатскую зарплату. Так ответили в секретариате парламента на запрос портала UNIMEDIA, но все оказалось не так просто.

С марта по декабрь 2019 года Шор получил зарплату депутата и компенсационные выплаты на общую сумму 82 939 леев. А уж с 01 января 2020 он был лишен всех соответствующих выплат, включая надбавки. Так решило Постоянное бюро парламента 4 декабря 2019 года, так как беглый олигарх не принимает участия в какой-либо парламентской деятельности и отсутствует на рабочем месте не менее одного месяца подряд без причины.

Выплаты Шору будут возобновлены с момента начала участия в пленарных заседаниях, заседаниях постоянной комиссии, членом которой он является, или, в зависимости от обстоятельств, с момента прекращения или отмены предварительного заключения или домашнего ареста. То есть, чисто теоретически, если депутат не может присутствовать на собрании, потому что он был арестован или оправдан окончательным решением суда, ему должна быть выплачена вся заработная плата, выплаты и компенсации.

Ранее прокуратура Кишинева провела серию уголовных преследований по делу, возбужденному из-за незаконного пересечения Иланом Шором государственной границы в период 14-17 июня 2019 года. При отсутствии согласия Апелляционной палаты Кагула, решением которой к подсудимому была применена мера пресечения – запрет на выезд из страны, тот незаконно пересек границу и выехал с территории Молдовы, за что ему, кстати, грозит штраф или до 200 часов неоплачиваемой работы в пользу общества или лишение свободы на срок до 2 лет.

В июне 2020 года Антикоррупционная прокуратура наложила арест на несколько объектов движимого и недвижимого имущества Шора в рамках дела о банковском мошенничестве. Илан Шор был приговорен по первой инстанции летом 2017 года к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу о банковском мошенничестве. Некоторые политические деятели говорят, что Илан Шор находится в Израиле, но тот отрицает этот факт.

Подготовил Михаил Генчу