Кому в Молдове жить хорошо - зарплаты по стране во втором квартале 2020 года

Зарплата выросла, но есть ли в этом толк? Средняя заработная плата в Молдове во втором квартале 2020 года составила 7849 леев. Об этом сообщает Национальное бюро статистики.

По сравнению с первым кварталом 2020 года зарплата выросла в среднем на 2,8 %, а по сравнению с тем же периодом 2019 года — на 7,5 %, сообщает Sputnik.

Больше всего платят в сфере информации и связи - 18528 леев, финансовой и страховой деятельности - 14368 леев, производства и поставок электроэнергии, тепла, газа и горячей воды - 12638 леев.

Меньше всех получают работники общепита - 4945 леев, сельского, лесного и рыбного хозяйства - 4994 лея, искусства и индустрии отдыха - 5484 лея.

Подготовил Михаил Генчу