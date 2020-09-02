Заповедная неожиданная Молдова (Видео)

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Общество
Биосферный заповедник простирается на территории сотен тысяч гектаров. На территории Румынии заповедник «Дельта Дуная» насчитывает 580 тыс. гектаров. На украинской стороне он простирается на более, чем 60 тыс. гектаров.
Теперь и Молдова станет частью биосферной заповедной зоны, на территории которого проживают тысячи животных и птиц в условиях дикой природы.
Администрация биосферного заповедника «Дельта Дуная» (DDBRA) информирует, что после оценки управления, проведенной ЮНЕСКО, она получила согласие этого учреждения на создание трансграничного заповедника Румыния-Украина-Республика Молдова.
- У нас было много двусторонних и трехсторонних проектов. Последний из них, Pan Nature, был разработан для создания заповедника в Республике Молдова, биосферного заповедника Прутул-де-Жос. Следующий шаг, который мы хотим сделать в этом сотрудничестве - сделать трехсторонний парк. У нас есть одобрение ЮНЕСКО на такие действия.
В 2019 году официальные представители ЮНЕСКО и ЕС посетили этот район, чтобы оценить, как управляли заповедником. Имеющиеся у нас данные показывают, что всё прошло очень хорошо и сейчас готовится новый диплом, - заявил правляющий DDBRA Ион Мунтяну.
Автор: Михаил Генчу
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