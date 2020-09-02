Курам на смех: Филат изображает из себя независимого политика

Влад Филат заявил в телеэфире, что «не будет играть в игру Игоря Додона на президентских выборах». Также Филат дал понять, что квалифицирует подобного рода нападки, как спекуляции, равно как и утверждения тех, кто называл его, Филата, проектом Владимира Воронина.

– Я прошел через ад не для того, чтобы играть в чьи-то игры. Я слышал это несколько раз. Честно говоря, с одной стороны, это меня забавляет, но и огорчает. Напомню, в 2007 году говорили, что я играю в игры Воронина. Спекуляции будут. Я считаю, что люди, знающие меня лично, знающие Либерально-демократическую партию, могут делать подобные заявления только спекулятивно.

Я пережил очень сложный период, и я имею в виду не только период задержания, но и то, что этому предшествовало. Я выдержал все это время не для того, чтобы сыграть в чью-то игру. Нужно пройти через это, чтобы понять, а я никому такого не желаю. Я не хочу выставлять себя жертвой и подчеркивать это, я просто хочу прояснить. Я прошел через ад не ради чужих игр. Моя цель ясна – я буду продолжать работать, чтобы ЛДПМ вернулась на то место, которого она заслуживает, – отметил Филат, которого цитирует портал noi.md.

Ни добавить, ни убавить. Но мы, все же, попытаемся. Во-первых, вряд ли четырехлетнее сидение в камере с «евроремонтом» можно назвать адом. Во-вторых, только в Молдове бывший политик, переживший столь тяжкие обвинения, может вернуться в строй и невинно закатывать глаза. Это – недостаток нашего продажного общества. Серьезный недостаток.

Ну и, наконец, не может слабый политик, потерявший рейтинг, считать себя субъектом политики. Он – лишь ее объект. По крайней мере, пока не наберет вес. А пока он его не набрал, он будет оставаться заложником чьих-либо закулисных проектов. У нас даже сильные фигуры – и те лишь марионетки в руках Запада. Не говоря уже о нынешнем Филате.

Подготовил Михаил Генчу