Фермеры могут вздохнуть с облегчением

Власти предлагают решения для выхода из кризиса.

Министерство финансов разработало законопроект, согласно которому предлагается введение моратория на осуществление налоговых проверок сельскохозяйственных производителей, пострадавших в результате погодных условий 2020 года.

Таким образом, до 31 января 2020 предлагается приостановить запланированные или внезапные проверки предприятий аграрного сектора - как на месте осуществления деятельности, так и в офисах, местах складирования или хранения материальных ценностей.

В законопроекте перечислены и другие меры для поддержки аграриев.

К примеру, предлагается субсидирование процентных ставок по кредитам с 1 мая по 31 декабря 2020 г. независимо от даты их получения; возврат НДС в течение 15 дней со дня подачи соответствующего заявления и т.д.

Данный законопроект, предусматривающий ряд мер по поддержке сельхозпроизводителей был одобрен МВФ.

Автор: Михаил Генчу