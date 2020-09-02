«Так Миша себя никогда не вел...» Сергей Мазаев - о спасении Ефремова

Надо скинуться всем миром, чтобы обеспечить будущее семье погибшего Сергея Захарова, а суд решит, как наказать Михаила Ефремова, чтобы это стало наглядным пособием для других, считает Сергей Мазаев. Об этом, а также о витамине Р для подростков и джазе как прививке от звездной болезни музыкант рассказал «Известиям» после выступления на фестивале Koktebel jazz party, который завершился в Крыму.

— Вы хорошо знаете Михаила Ефремова. Как думаете, что с ним сейчас происходит?

— Миша мой очень близкий друг, поэтому я не думаю, а знаю. Считаю, что ему нужно вернуться в тот день, когда он сказал: «Да, я виноват». Его осудят, но отношение к нему будет уже другое. Миша тогда и чувствовать себя будет по-другому, и срок у него будет не такой, как в случае этих препирательств, причем не им придуманных.

Это, конечно, стыдно — так Миша себя никогда не вел. Я знаю, что он всегда был одним из самых искренних людей — артист, душа нараспашку. Но эта зависимость... К счастью, я ее в себе убил с помощью врачей еще 16 лет назад, а он не захотел, хотя я ему предлагал.

Сегодня моя идея такая: нам надо всем миром скинуться, плюс у Михаила есть какие-то деньги — он заработал, и обеспечить будущее семье, чей отец погиб. Их кормилец за двадцатку или за тридцатку ездил в Москву аж из Рязани — это 200 км туда и обратно, чтобы просто кормить свою семью. Ничего другого на эти деньги обеспечить невозможно. Неизвестно, заработал бы эти деньги их отец, а так мы повинимся всем миром перед этой семьей. Думаю, это будет лучший выход из положения, а суд решит, как наказать Мишу, чтобы это стало наглядным пособием для других идиотов, которые позволяют себе так себя вести.

Менеджменту тоже надо задуматься: артисты, которые являются ценностью, вообще не должны находиться за рулем. Тем более те, у которых есть такая зависимость. Они должны сидеть на заднем сиденье, вот и всё. Михаил Ефремов — это шедевральный артист, бизнес-единица, которая кормила большое количество людей вокруг. Она должна быть застрахована.

Сергей Мазаев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Искусство возможно без допингов?

— Конечно. Я уже 16 лет не пью и прекрасно себя чувствую, даже голос стал лучше звучать. Надо просто попробовать не пить. Один мой друг попробовал — он сейчас большой человек в нашей политической жизни. А был тоже синячок, как и я. Вы попробуйте, ведь если не понравится, всегда можно снова налить и выпить.

— В этом году от общества с лихвой досталось еще одному человеку из мира искусства — Харви Вайнштейну. Следили за процессом в Нью-Йорке? Ему ведь еще один предстоит.

— Ну что обсуждать эти бабуинские страсти? Люди — имитаторы правды, у них сейчас совсем другой гормональный фон, они забыли, что в то время хотели секса. Что лучше: давать прыщавому пэтэушнику в подъезде или Харви Вайнштейну в пятизвездочном отеле? После Харви у тебя начинается карьера, а после пэтэушника — только венерические заболевания.

Сейчас вспомнили: «А, Харви Вайнштейн намекал — дескать, главную роль не обещаю, но в эпизодах пойдете крупнячком». Над этим можно смеяться, но они уничтожили клевого парня, который устроил праздник очень многим людям, нам, зрителям, создав столько хороших фильмов.

Также был уничтожен и Майкл Джексон: не следили за ним, не понимали, что он живет на тестостероне и потом не может заснуть, поглощает эти снотворные. Надо было человека из этого всего выводить, если он вам ценен. Где был Black Lives Matter, где были все эти защитники? Принс так же погиб, Джордж Майкл… Многие величайшие музыканты погибли от зависти и жлобства людей вокруг.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Да, вопрос толерантности к тем, кто не такой, как мы, стоит остро. Видимо, с детства надо это воспитывать. Вот студия «Дисней» начала выпуск мультиков, герои которых бисексуалы. Одобряете?

— Я, конечно, абсолютно толерантный, но вырос в обществе, где понятия «гомосексуалист» не существовало. Может быть, что-то и тогда было, но я не знал об этом ничего. Группа Queen, Элтон Джон — я никогда не думал об их сексуальных предпочтениях. Какая разница? Если им нравится, пусть живут как хотят. Но когда всё вываливается напоказ, это становится показухой.

Не показывайте вашим детям такие мультики, это только в ваших силах. YouTube как включили, так и выключили, в чем проблема? Займите своих детей чем-то реальным: каллиграфией, музыкой, изучением нотной грамоты, игрой на фортепиано, пением в хоре, чтобы они выросли всесторонне развитыми людьми, чтобы мозги у них развивались с детства. Мелкая моторика, спорт, плавание... И витамин Р, конечно, нужен.

— Никогда не слышала про такой.

— Ремень называется. В пубертатный период детей надо пороть, наказывать за то, что они не работают, иначе ничего не получится.

— Думаете? Так и под суд можно загреметь.

— Я знаю это. Ну и хрен с ними, давайте думать о своих детях и воспитывать из них людей, стоящих крепко на своих собственных ногах, понимающих, как устроен мир.

Выступление группы «Моральный кодекс» на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Вы только что с огромным успехом выступили на Koktebel jazz party, Ваши впечатления от фестиваля?

— Мне немного неловко, мы же все-таки рок-группа. Конечно, момент импровизации присутствует и у нас — в «Моральном кодексе», например, блестящий гитарист Николай Девлет-Кильдеев, который делает это невероятно. Жаль, правда, что я мало играю на саксофоне, когда выступаю с нашей группой. А музыканты на этом фестивале собираются на самом деле очень крутые. Это для нас настоящий кайф и прививка от звездной болезни.

— В прошлом году вы начали работать над новым альбомом. Он готов?

— Нет, к сожалению. Во-первых, была пандемия — мы с ребятами решили спокойно отдохнуть и не париться. Во-вторых, у нас больше нет своей студии — здание, в котором она находилась, пошло под снос. Ситуация просто безумная, пока мы «живем» на складе, а занимаемся каждый у себя дома.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Помню, вы были в поисках нового звучания для песен.

— В контексте мирового творчества оно не такое уж и новое — Depeche Mode и все коллективы того периода так звучали. Мы хотим найти в нем что-то свое. Но для этого нужно собираться, звучать в реальном времени, играть в студии, а ее у нас пока нет.

— Как вы относитесь к тому, что музыканты «Морального кодекса» параллельно с работой в группе развивают сольную карьеру? Не ревнуете?

— Наоборот хорошо, вы что? Мы становимся еще более весомым коллективом, мне в кайф стоять рядом с такими людьми. Всю свою жизнь я старался находиться рядом с теми, кто лучше меня, это отличное средство от звездной болезни.

— Сегодня вы с аншлагом отыграли программу на Koktebel jazz party, где еще планируете выступить в ближайшее время?

— На этом пока всё. Все, о чем сейчас мечтаю, — о помещении, чтобы скорее заняться репетициями, записями, по которым я так соскучился. У нас четыре альбома с квинтетом зависли. Еще мы должны Вселенной три альбома с оркестром, но их-то мы делаем уже. Благо Саша Градский нас пускает к себе порепетировать.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Как вы провели пандемию?

— Записал пять видеороликов с музыкантами из оркестра, три ролика с моим квинтетом, всё это есть в Facebook и на YouTube, посмотрите. Мы не сидели сложа руки, веселили себя, развлекали разной музыкой. Это время оказалось очень полезным.

Вообще надо стараться извлекать выгоду из любой ситуации. Понятно, что начались экономические проблемы, зато какие-то другие стали решаться. Люди объединяются, восстанавливают отношения, по-другому начинают относиться к себе и друг к другу. Это очень хорошо.

У нас рабочая семья: я постоянно работаю, моя жена тоже — она у меня редактор в журнале. Мы побыли вместе какое-то время, я к этому привык. Теперь не хочется отпускать ее, не хочется, чтобы она уезжала в командировки…

— Кризис сильно отразился на группе?

— Доходы уменьшились в разы. Хорошо, что мы уже старенькие, что-то себе заработали, есть сбережения, на которые можно протянуть какое-то время.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»