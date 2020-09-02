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Андрей Попов направлен служить послом Республики Молдова в Австрии
02.09.2020

Андрей Попов, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел и евроинтеграции, направлен служить послом Республики Молдова в Австрии. Об этом, собственно, давно поговаривали. Не найдя себя ни в журналистике, ни в политике Попову только и оставалось, что вернуться на дипломатическую работу. Впрочем, он и сам давно этого хотел. 

Экс-посол РМ в Латвии Евгений Ревенко направлен послом во Францию. Экс-министр иностранных дел и евроинтеграции Андрей Галбур - послом РМ в Швецию. 

У троих граждан Молдовы мечта выехать в разгар пандемии зарубеж и заработать сбылась. С чем мы поздравляем их и Бог весть сколько ещё находящихся в стране сограждан. 

@Telegram MiT


 
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