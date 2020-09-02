Этого еще не хватало - после Калинина только ленивый не пойдет в президенты Молдовы

В полку спойлеров прибыло. Александр Калинин когда-то назначил себя главным по молдавской «диаспоре» в России. И вот теперь он – очередной кандидат в президенты Молдовы.

В перерывах между приступами гомерического хохота спешим констатировать: неизвестно, кто посоветовал Калинину эту авантюру, но этот советчик еще и большой шутник. Глядя на приведенное здесь видео, вынуждены констатировать: чтобы стать кандидатом в президенты, нужно складно говорить, и чтобы рубашечка сидела.

Автор: Михаил Генчу