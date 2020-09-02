Для оплаты услуг «добровольцев» ПДС используются незаконные схемы.

Об этом стало известно из публикации Олега Липского на его личной странице в соцсети Facebook, где народный избранник изложил детали махинаций.

В публикации говорится, что в адрес Генеральной прокураторы Молдовы, Национального центра антикоррупции и Центризбирком были направлены документы, в которых изложены детали того, что избирательную кампанию Майи Санду на должность президента Молдовы незаконно финансируют частные фирмы Илана Шора.

К примеру, упоминается сумма в 300 тысяч леев от компании «Dufremol», которые были перечислены на счета партии «Действие и солидарность».

- Так мы узнали, что так называемые добровольцы ПДС оплачиваются посредством незаконных схем. Это подтверждается записью разговоров между представителем фирмы «DUFREMOL» и генеральным секретарем партии Майи Санду Игорем Гросу.

Оплата «добровольцев» осуществлялась через экономических агентов, без заключения контрактов с партией, чтобы эти платежи не фигурировали официально. Даже если впоследствии деньги якобы вернули, факт имел место, и он нуждается в юридической оценке, - утверждает Олег Липский в своей публикации.

Помимо этого, из разговора генсека ПДС Игоря Гроссу с представителем фирмы Илана Шора стало известно о готовности «отблагодарить продуктовыми подарками» во время выборов.

- Возможно, вдохновленные опытом Шора, в ПДС подготовили пакеты с гречкой, маслом, сахаром, мукой для тех, кто представлял в качестве наблюдателей на президентских выборах формирование Майи Санду. Учитывая, что наблюдатели являются и избирателями, эти пакеты с продуктами представляют собой форму подкупа избирателей, - говорится в обращении Олега Липского.

Также интересен другой факт – на счета ПДС, которую возглавляет Майя Санду, поступила сумма в 100 тысяч леев в качестве пожертвования со стороны авиакомпании со смешанным капиталом.

Напомним, что известный активист-блогер Евгений Лукьянюк опубликовал в 2016 году аудиозапись беседы между вице-председателем ПДС Игорем Гросу и Вячеславом Галой, доверенным лицом беглого олигарха Илана Шора.

Последний и «помог» финансово Майе Санду от имени скрывающегося от закона экс-примара Оргеева, несмотря на показные скандалы между ними и игру на публику.

Автор: Михаил Генчу