Куда пропала соперница Ротару и звезда 80-х Чепрага

Надежду Чепрагу и Софию Ротару считали соперницами. Обе родом из Молдавии, прославились в 70-80-х, да и внешне певицы были похожи. Однако после распада Советского Союза одна получила статус национальной звезды, а вторая пропала с радаров.

Накануне, Надежде Чепрага исполнилось 64 года, однако ни сольных концертов, ни больших выступлений поклонники не дождутся. Певица живет скромно в Москве, стараясь иногда выходить на сцену небольших фестивалей или конкурсов. Радуется, что есть возможность увидеть зрителей хотя бы на 10 минут, а ведь когда-то Надежда Чепрага собирала полные залы и стадионы.

Любовь к искусству артистке досталась от родителей. Они были простыми колхозниками, но обожали музыку – отец играл на скрипке, а мама прекрасно пела. В четвертом классе Надя победила в местном конкурсе и ее пригласили в ансамбль "Думбрава". Уже через два года девочка дебютировала в кино, а затем и на телевидении в передаче "Будильник".

О Чепраге заговорили профессионалы, и молодая исполнительница появилась в эфире программы "Экран собирает друзей", а затем и в "Голубом огоньке". Однако родители настаивали на том, чтобы дочь получила "хлебную" профессию – поступила в институт и стала учителем французского. Но Надя сделала все по-своему, отдав документы в Молдавскую государственную консерваторию.

Десять лет певица солировала в оркестре республиканского Гостелерадио, а весь Советский Союз заговорил о ней после выступления на "Песне года" с хитом "Мне приснился шум дождя". Девушка была так популярна, что ее даже пригласили на Олимпийские игры в Москве.

Софию Ротару и Надежду Чепрагу считали соперницами не только потому, что они обе были из Молдавии и похожи внешне. Казалось, будто красавицы ведут негласную борьбу за зрительские симпатии, однако реальный повод для ссоры у них был всего лишь раз.

В 80-х композитор Петр Теодорович продал обеим одну и ту же песню "Меланколие". В интервью Надежда Чепрага вспоминала, что вернулась с гастролей по Чехословакии, а София Ротару уже вовсю исполняет композицию. В итоге девушки наказали нечестного автора, как-то раз встретив его на "Песне года" и "отмутузив" его без свидетелей. В итоге хит все равно остался за соперницей.

Правда, есть еще кое-что, связывающее Софию Ротару и Надежду Чепрагу – обе потеряли любимых мужей. Надя пошла под венец в 17 лет. Ее избранником стал Евгений Литвинов из Петербурга, который был старше на 12 лет. Девушка долго сопротивлялась своим чувствам, но в итоге все же поняла, что этот мужчина ее. У супругов родился сын Иван.

За Надеждой Чепрагой ухаживали многие – среди воздыхателей был даже сын лидера Румынии Нику Чаушеску. Однако артистка отказывала всем поклонникам, так как беззаветно любила мужа, с которым прожила 36 лет. Все рухнуло после болезни Литвинова. В 2009 году он перенес операцию на сердце и легких, а потом решил сделать жене сюрприз и приехать к ней. В поезде Евгения продуло, началась пневмония, и организм не выдержал.

Певица с мужем, Евгением Литвиновым, до того как...

Сейчас Надежда Чепрага живет одна, лишь изредка выступая со своими хитами. Однако певица не сдается и радуется тому, что имеет. "Спасает вера в Бога, она дает крылья и позволяет дышать полной грудью", – говорит артистка.