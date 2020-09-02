Реницэ в истерике из-за того, что послов назначают без его участия и без консультаций с Бухарестом

Надоело батрачить на хозяина. Пробыв при проевропейских правителях на теплом местечке министра иностранных дел не менее пяти лет, Юрий Реницэ сейчас не может смириться с тем, что уже другие люди летают на приятные встречи за казенный счет, а он сам вынужден выполнять не самые престижные поручения Плахотнюка - то флэшку подкинуть куда-то, то съездить в Бухарест и заверить тамошних "корешей" Плахотнюка, что он по-прежнему предан "румынским идеалам".

Новые назначения послов, состоявшиеся сегодня, вызвали у Реницэ настоящую истерику - он созвал пресс-конференцию, в ходе которой набросился с обвинениями в том, что "назначения незаконны", не подтвердив, впрочем, свои убеждения делом.

- У ходячей Плахотнюковской флешки, Юрия Реницэ, случился очередной приступ, посвященный назначениям послов. Реницэ недоволен тем, как назначают послов без согласования с Владимиром Георгичем, румынскими службами или, как минимум, с ним самим.

Там, так-то, еще много слов разных от Юрия исходит, но самое главное что нужно знать - избранные по спискам Майи Григорьевны уважаемой консервы Владимира Георгича уже настолько осмелели, что еще чуть-чуть и открыто агиткампанию "за возврат к старым временам и Плахотнюку" начнут проводить.

В остальном - все по методичке: Россия - оккупанты, в Молдове - режим Путина и прочие благоглупости, столь приятные ушам копытных и рогатых прорумынских богоизбранных страны, - сообщает телеграм-канал "Пэкалэ ши Тындалэ".

Автор: Дан Дудка