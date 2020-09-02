2 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Реницэ в истерике из-за того, что послов назначают без его участия и без консультаций с Бухарестом
02.09.2020

Надоело батрачить на хозяина. Пробыв при проевропейских правителях на теплом местечке министра иностранных дел не менее пяти лет, Юрий Реницэ сейчас не может смириться с тем, что уже другие люди летают на приятные встречи за казенный счет, а он сам вынужден выполнять не самые престижные поручения Плахотнюка - то флэшку подкинуть куда-то, то съездить в Бухарест и заверить тамошних "корешей" Плахотнюка, что он по-прежнему предан "румынским идеалам".

Новые назначения послов, состоявшиеся сегодня, вызвали у Реницэ настоящую истерику - он созвал пресс-конференцию, в ходе которой набросился с обвинениями в том, что "назначения незаконны", не подтвердив, впрочем, свои убеждения делом.

- У ходячей Плахотнюковской флешки, Юрия Реницэ, случился очередной приступ, посвященный назначениям послов. Реницэ недоволен тем, как назначают послов без согласования с Владимиром Георгичем, румынскими службами или, как минимум, с ним самим.

Там, так-то, еще много слов разных от Юрия исходит, но самое главное что нужно знать - избранные по спискам Майи Григорьевны уважаемой консервы Владимира Георгича уже настолько осмелели, что еще чуть-чуть и открыто агиткампанию "за возврат к старым временам и Плахотнюку" начнут проводить.

В остальном - все по методичке: Россия - оккупанты, в Молдове - режим Путина и прочие благоглупости, столь приятные ушам копытных и рогатых прорумынских богоизбранных страны, - сообщает телеграм-канал "Пэкалэ ши Тындалэ".

Автор: Дан Дудка


 
Количество просмотров:
118
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.