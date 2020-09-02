В Молдове выявлено 532 новых случая COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 2 сентября, за последние 24 часа подтвердилось 532 новых случая заражения COVID-19, в том числе 53 – в Приднестровье. Было обработано 2524 теста: 2212 – первичных, 312 – повторных. Общее число инфицированных достигло 37 740 человек. Активных - 10141 случай.

Три случая были импортированы - из Египта, США и Украины. Остальные – результат местной передачи. Наибольшее число инфицированных по-прежнему в Кишиневе – 271 человек.

Из числа заболевших 30 – медицинские работники: 11 врачей, 17 медсестер и два сотрудника вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 509 пациентов, в том числе 33 – на искусственной вентиляции легких. Состояние 1247 пациентов медики оценивают как средней тяжести.

Из больниц были выписаны 386 госпитализированных ранее пациента. Всего выздоровевших на данный момент – 26 575 человек. Жертвами COVID-19 стали 1024 пациентов.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу