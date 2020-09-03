Молдавский лей отыграл утерянные накануне позиции

Национальная валюта Молдовы укрепилась по отношению к евро и доллару.

Согласно данным Национального банка Молдовы, в четверг, 3 сентября, единая европейская валюта подешевеет по отношению к молдавскому лею на 24 бана. Курс евро составит 19,72 леев. Доллар США потеряет в цене еще два бана, и будет стоить 16,63 леев.

На пять банов подешевеет румынский лей – он будет стоить 4,07 леев РМ. Цена российского рубля составит 0,2244 леев, украинская гривна будет стоить 0,6009 леев.

Пара евро/доллар на данный момент торгуется по курсу 1,1835.

Автор: Михаил Генчу