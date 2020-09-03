Центральная избирательная комиссия подсчитала актуальное число избирателей

Стало известно, сколько избирателей смогут принять участие в выборах президента Молдовы 1 ноября.

По данным на сегодня, 2 сентября, общее количество избирателей, зарегистрированных в Государственном реестре, составляет 3 290 312 человек. Такие данные приведены в пресс-релизе, выпущенном Центральной избирательной комиссией. Из общего числа избирателей, зарегистрированных в Государственном реестре, 2 810 689 граждан с правом голоса отнесены к административно-территориальным единицам II уровня. Они имеют право на волеизъявление либо по месту прописки, либо на участках, которые будут открыты за рубежом, в случае, если они находятся на заработках или живут за пределами страны.

Разница в 230 384 человека – это лица, которые имеют молдавское гражданство, но не имеют временной регистрации или постоянной прописки по месту жительства. Еще 249 239 граждан с правом голоса проживают в Приднестровье.

В Кишиневе могут проголосовать 638 011 человек, в Бельцах – 102 871. По районом число избирателей распределено следующим образом:

Новоаненский район – 66055 человек;

Басарабясский - 24 042 избирателя;

Бричанский - 60 816;

Кагульский - 98 642;

Кантемирский - 49 629;

Каларашский - 61 054;

Каушанский - 79 152;

Чимишлийский - 49 689;

Криулянский - 59 346;

Дондюшанский - 32 796;

Дрокиевский - 68 863;

Дубоссарский - 28 673;

Единецкий - 63 889;

Фалештский район - 70 895 избирателей.

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

На предыдущих выборах в конце 2016 года по итогам второго тура голосования победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду.

Подготовил Михаил Генчу