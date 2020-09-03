Центральная избирательная комиссия подсчитала актуальное число избирателей

|
|
...
|
Политика
Стало известно, сколько избирателей смогут принять участие в выборах президента Молдовы 1 ноября.
По данным на сегодня, 2 сентября, общее количество избирателей, зарегистрированных в Государственном реестре, составляет 3 290 312 человек. Такие данные приведены в пресс-релизе, выпущенном Центральной избирательной комиссией. Из общего числа избирателей, зарегистрированных в Государственном реестре, 2 810 689 граждан с правом голоса отнесены к административно-территориальным единицам II уровня. Они имеют право на волеизъявление либо по месту прописки, либо на участках, которые будут открыты за рубежом, в случае, если они находятся на заработках или живут за пределами страны.
Разница в 230 384 человека – это лица, которые имеют молдавское гражданство, но не имеют временной регистрации или постоянной прописки по месту жительства. Еще 249 239 граждан с правом голоса проживают в Приднестровье.
В Кишиневе могут проголосовать 638 011 человек, в Бельцах – 102 871. По районом число избирателей распределено следующим образом:
Новоаненский район – 66055 человек;
Басарабясский - 24 042 избирателя;
Бричанский - 60 816;
Кагульский - 98 642;
Кантемирский - 49 629;
Каларашский - 61 054;
Каушанский - 79 152;
Чимишлийский - 49 689;
Криулянский - 59 346;
Дондюшанский - 32 796;
Дрокиевский - 68 863;
Дубоссарский - 28 673;
Единецкий - 63 889;
Фалештский район - 70 895 избирателей.
Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.
На предыдущих выборах в конце 2016 года по итогам второго тура голосования победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду.
Подготовил Михаил Генчу
Рекомендуем
Обсуждение новости
|