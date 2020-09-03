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Политика
«Готов бороться» - у Цыку на уме лишь одно
03.09.2020

Ринг так и не вышел из него. Октавиан Цыку уже давно ушел с ринга, но ринг, похоже, еще не ушел из него - при каждом удобном случае этот деятель показывает и подчеркивает своё стремление к борьбе в прямом смысле этого слова, на кулаках. И невдомек ему, что в политике вопросы решаются несколько иначе...

Вот и сейчас, регистрируя в ЦИК инициативную группу по сбору подписей в поддержку своей кандидатуры на президентских выборах, экс-боксер вновь обернул все так, словно готовится выйти на ринг:

- За мной - сильная команда. Для партии, которая ставит целью взять власть, собрать 15 тысяч подписей - не проблема. Жители Молдовы, как и мы, хотят процветания, уверенного будущего. Как боец, я готов к любому сражению. У меня есть опыт борьбы в политических кампаниях, - заявил Цыку, слова которого приводит Agora.md.

Автор: Михаил Генчу


 
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