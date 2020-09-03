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Политика
Filat: Объединение Молдовы с Румынией – логичный исход.
03.09.2020

Объединение Молдовы с Румынией – логичный исход.

      Либерально демократическая партия Молдовы активно включилась в политическую жизнь страны. 

     В августе ее вновь возглавил бывший премьер-министр Влад Филат.

       И вот он обозначил главную цель партии. Это по его словам объединение Молдовы с Румынией. Он подчеркнул, что возможность объединения Молдовы и Румынии включена в программу ЛДПМ. По его словам, объединение произойдет естественным путем, а не принудительным, но до этого момента следует улучшить условия жизни в самой Молдове. «Мы должны продолжить важные для страны проекты. Это является нашей задачей — вносить свой вклад в развитие страны», — сказал Филат.

      Отметим, что партия решила принять участие в президентских выборах выдвинув своего кандидата, это будет Тудор Делиу.

      Кстати стоит напомнить, что Влад Филат служил в войсках КГБ и был отличников боевой и политической подготовки. Никто точно не знает, на каком сегменте границы проходила его служба.

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