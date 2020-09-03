Ренато Усатый: „Додон хочет продолжить поездить по стране, чтобы показать, какой он заботливый президент”

Действующий президент Республики Молдова Игорь Додон будет баллотироваться на новый срок в качестве главы государства до самой финишной ленты. Между тем, он воспользуется административными ресурсами для проведения избирательной кампании. Об этом заявил примар муниципия Бэлць Ренато Усатый, - отмечает IPN.

„Додон хочет ещё поездить по стране, подать еще немного милостыни, показать, что он заботливый президент. Может, он предпримет ещё какой-нибудь визит, пойдет ещё за какими либо молитвами, за деньгами”, - заявил примар муниципия Бэлць в передаче „Secretele Puterii” („Тайны власти”) на телеканале Jurnal TV.

Ренато Усатый утверждает, что у Игоря Додона нет никаких шансов выиграть второй мандат президента. Примар считает, что представленные президентом опросы общественного мнения не соответствуют действительности, а он в ближайшее время предоставит общественности опрос с реальными данными о позициях, занимаемых основным фаворитом на осенних президентских выборах этого года.

„Додон теряет свои позиции. Его популярность ниже 30%, и он может использовать все ассоциации, которыми пользовался и Плахотнюк в своё время”, - добавил председатель „Нашей партии”.

Относительно возможного отказа ЦИК от его регистрации на участие в избирательной кампании в связи с досье, которые он якобы имеет в Российской Федерации, Ренато Усатый утверждает, что „это пугала, придуманные Додоном”.

„Когда наступает время выборов, за два месяца до этого, у Усатого уже появляются какие-то досье. Это уже сложившаяся традиция. В 2014 году я хотел „убить” Кавкалюка, после этого - „попытка совершить государственный переворот”, в 2016 году „Горбунцов”. Когда дело доходит до суда, у меня там нет даже статуса свидетеля. Это кампания, организованная в духе одних и тех же идей”, - сделал вывод примар.