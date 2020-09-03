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Общество
Очистка русла реки Бык на участке между ул. П. Рареш и Фередеулуй практически завершены.
03.09.2020

Очистка русла реки Бык на участке между ул. П. Рареш и Фередеулуй практически завершены.  Из этого сектора было вывезено около 9120 тонн ила. Всего с начала работ водоем освободили от 35 тыс. тонн ила. 

Реку почистили от упавших деревьев, веток, покрышек и прочего мусора, что позволит увеличить поток воды.  Сейчас русло реки очищается на отрезке ул. П. Рареш и М. Витязул. Работы выполнены на 80%, а полностью будут завершены к середине сентября.

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