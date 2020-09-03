Вчера мэр Бельц Ренато Усатый в общем порвал с Россией, заявив, что, став президентом Молдовы, первые визиты совершит в Румынию и Украину, хотя никаких вопросов, требующих срочного взаимодействия Кишинева с Бухарестом и Киевом в повестке нет. То, что лидеры Румынии и Украины не хотят взаимодействовать с Игорем Додоном не останавливает торгово-экономические процессы, хотя, наверное, само обстоятельство неприятно персонально для молдавского президента.

Обе страны-соседки Молдовы не представляют из себя якорей стабильности республики, по крайней мере, точно этого нельзя сказать про украинскую сторону. Стабильность, хоть и попахивающую болотом, в Молдову вносят США и ЕС и всех это как будто устраивает.

Самое же главное - Усатый заявил, что раз 60% граждан хотят евроинтеграции, то он их этим путём и поведёт. А то что 40%, по этой логике, её не хотят уже никого не интересует.

Из экономических проектов мэр Бельц по-прежнему очень заинтересован начать всякие реформы, видимо, переходящие в ту или иную приватизацию, на "Молдавской железной дороге", что он уже пытался сделать, но звёзды всё не складывались.

Собственно, некогда мелькавший на федеральных российских каналах, поклонник Лукашенко и Жириновского, называвший евроассоциацию кабальным документом, к которому молдавский народ не имеет никакого отношения, ныне Усатый неравномерными рывками трансформируется в обычного молдавского проевропейского политика, чьей опорой не является ни Москва, ни русскоязычный этнос, как таковой. С одной стороны - это большой подарок Игорю Додону. С другой стороны, сам Додон совершает точно такую же трансформацию, поэтому может смотреть на Усатого, как в зеркало.

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