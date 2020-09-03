В Новых Аненах предприятие незаконно торговало нефтепродуктами и газом (Видео)

Нефтепродукты продавались водителям для заправки транспортных средств, предназначенных для пассажирского транспорта за дополнительную плату. Покупатели оплачивали льготную цену за литр топлива, а оплата осуществлялась наличными, чтобы не выдавать налоговый чек или другие документы бухгалтерского учета.

Было установлено, что у них не было устройств питания, оборудованных домашними и контрольными приборами с фискальной памятью, подключенными к дистрибьютору. Кроме того, на обоих измерительных средствах не были обнаружены идентификационные надписи, а также отсутствие метрологических знаков, что противоречит законодательству о продаже нефтепродуктов. Правоохранительные органы ведут по этому делу расследование.

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