Завидуй молча: Филату не нравится, что иностранные послы поддерживают Санду

Иностранные послы вмешиваются во внутреннюю политику РМ.

Так считает председатель либерально-демократической партии Влад Филат. По его словам, кроме сообщений в поддержку кандидатуры Майи Санду на президентских выборах со стороны зарубежных политиков, есть заявления, «которые представляют собой своего рода давление».

– Это – вмешательство, и если оно продолжится, мы примем меры и отреагируем оперативно. Были ситуации, когда некоторые послы на переговорах, в том числе с моими коллегами по партии, передавали определенные сигналы: как следует поступать, почему было бы хорошо сделать это определенным образом, – отметил Филат в телеэфире.

Мы можем только посочувствовать Владимиру Васильевичу в том, что эти слова иностранных послов не звучат в его, главы ЛДПМ, поддержку. В данном случае Филат, уверены, не был бы столь категоричен в оценках.

Подготовил Михаил Генчу