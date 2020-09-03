Игорь Додон поздравил военных Молдовы с Днем национальной армии

Глава государства поблагодарил за верную службу. В связи с празднованием 29-й годовщины Национальной армии РМ президент поздравил военных с этой знаменательной датой.

Игорь Додон обратился к офицерам и солдатам в публикации на своей личной странице в соцсети Facebook и на официальном сайте президента Молдовы.

- Уважаемые дамы и господа военнослужащие, гражданские служащие и ветераны Национальной армии.

Сердечно поздравляю вас с 29-й годовщиной Национальной армии. Позвольте по этому особому случаю выразить вам мое уважение и примите слова признательности за вашу деятельность на службе Отечеству. Сегодня праздник людей, непосредственно вовлеченных в сложный процесс обеспечения защиты государства, праздник тех, кто ежедневно демонстрирует ответственность, самоотверженность, доблесть и честь.

Оглядываясь назад, можно констатировать, что динамичный процесс формирования и развития Национальной армии способствовал ее утверждению как гаранта независимости Республики Молдова, мирной жизни ее граждан.

Армия всегда означала молодость, бодрость, силу. Она формирует и закаливает качества, определяющие защитников, патриотов и героев. Она способствует воспитанию новых поколений в духе любви к Родине, уважения к национальным традициям и ценностям.

В ходе посещения частей Национальной армии я заметил высокий уровень профессиональной подготовки военнослужащих и констатировал их желание продвигаться в индивидуальном и институциональном развитии. Я ценю это и уверяю вас в том, что на уровне руководства страны будут предприниматься совместные шаги по укреплению системы национальной обороны, улучшению условий несения службы, поддержке военных и их семей, по обеспечению социальной защиты ветеранов.

С Днем Национальной армии! – написал президент в своем поздравлении.

Автор: Михаил Генчу