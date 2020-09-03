НПО больше не могут оказывать поддержку партиям в период выборов

Неправительственные организации не имеют права оказывать прямую или косвенную материальную поддержку политическим партиям и не вправе оказывать им услуги в период выборов. Им также не разрешено заниматься предвыборной агитацией, а это означает, что им запрещено распространять информацию с целью убеждения определенного человека голосовать или не голосовать за какого-либо кандидата.

Однако НПО смогут наблюдать за выборами и проводить дебаты кандидатов на выборах. Это лишь некоторые из нововведений в Закон о неправительственные организациях, который вступил в силу 27 августа. Новые его положения были представлены на национальной конференции, организованной Центром правовых ресурсов Молдовы (ЦПРМ), - передает IPN.

Юрисконсульт ЦПРМ Илие Киртоакэ заявил, что, хотя предыдущее законодательство было хорошим, оно разработано в конце 1990-х годов и уже не соответствовало существующим сейчас реалиям. Новый закон упрощает процедуру регистрации организации, которая становится бесплатной, а также изменение учредительных документов. Срок регистрации меняется - до 15 дней, а не 30 дней, как раньше. При этом срок действия учредительных документов продлен с 30 до 90 дней. В новой редакции закона регистрационные документы перечислены исчерпывающе.

Поправки к закону регулируют в едином документе три формы юридической организации: 1) основанную одним физическим или юридическим лицом, которую легче всего администрировать, - частное учреждение; 2) учрежденное двумя или более физическими или юридическими лицами, членами которого они являются, - общественное объединение; и 3) субъект, созданный одним или несколькими физическими или юридическими лицами без членства и управляемый правлением, - фонд. Раньше для всего этого существовали отдельные правовые положения, а в случае частных учреждений они вообще отсутствовали.

Закон обеспечивает более гибкую модель внутренней организации, устанавливает правила честной игры для государственного финансирования НПО, четко перечисляет разрешенные и запрещенные виды деятельности для НПО, поддерживает строгую прозрачность деятельности НПО и изменяет правила, касающиеся статуса общественной полезности НПО. При этом упрощены условия предоставления такого статуса.

Новый закон также исключает неоправданные ограничения, существовавшие в предыдущей редакции. Например, до принятия нового закона юридические лица - ООО или АО - не могли быть учредителями неправительственной организации, что создавало ряд практических трудностей, - говорит Илие Киртоакэ. Раньше действовали ограничения по гражданству - иностранные граждане не имели права входить в состав правления организации. Теперь же иностранные граждане смогут входить в советы директоров и наблюдательные советы.

Другие возможности, предоставляемые новым законом, состоят в том, чтобы забронировать название по электронной почте сроком до шести месяцев, причем это бесплатная услуга. Закон также позволяет НПО использовать в названии слова „Молдова”, „Республика Молдова” или названия других административных единиц бесплатно и без требования разрешения. По мнению эксперта, это выгодно объединениям местного населения, которым раньше приходилось испрашивать разрешение у администрации.

Председатель ЦПРМ Владислав Грибинча уточнил, что неправительственным организациям разрешены экономическая деятельность и социальное предпринимательство. Они также могут выражать свое мнение о программах политических партий и конкурентов на выборах. При этом НПО обязаны скорректировать свой статус в случае изменения законодательства, вести учет своих членов в случае общественных объединений. Кроме того, они должны представлять в течение максимум трех месяцев в орган государственной регистрации документы, подтверждающие изменения устава, юридического адреса, адреса электронной почты, адреса офиса, состава органов управления и надзора и др.

Национальная конференция „Устойчивость во время кризиса” организована в рамках проекта „Содействие верховенству закона посредством мониторинга со стороны гражданского общества”, реализуемого ЦПРМ при поддержке Агентства США по международному развитию.