Измена и платье: как Энне Бурда создала модную империю из-за неверности мужа

Журнал с выкройками никогда бы не увидел свет, если бы Франц Бурда не изменил жене. До того, как в Советском Союзе появился журнал «Бурда Моден», практически все наши женщины были уверены: по‑настоящему модная одежда — не для них. Это только там, на Западе, стройные красотки могут менять платья как перчатки. У нас с модой все плохо.

И вдруг — открытие, сенсация! Оказывается, выглядеть модно могут все! Купи журнал «Бурда» и сшей сама по выкройке элегантный костюм, юбку, пиджак, платье. Журнал мгновенно стал хитом: его «доставали», передавали друг другу, копировали драгоценные выкройки!

А спасибо за всю эту роскошь следует сказать Раисе Горбачевой, которая позволила журналу придти в Россию. И, конечно, его создательнице Энне Бурда — некогда простой немецкой домохозяйке.

«Не буду такой, как мать!»

Энне Магдалена Леммингер — так ее звали при рождении. С раннего детства Энне знала: никогда, никогда она не будет такой, как мать! Бессловесная, тихая, покорная фрау всю свою жизнь посвятила семье, жила ради мужа и троих детей, не вспоминая о собственных желаниях и потребностях.

У юной Энне такое самопожертвование вызывало протест: как можно настолько себя не уважать? Она любила мать, но все же отец вызывал у девочки гораздо более теплые чувства: она его уважала, а не только любила, она была настоящей «папиной дочкой».

Образцовая немецкая жена и мать

Впрочем, начало ее самостоятельной взрослой жизни во многом напоминало жизнь матери. А что делать, если в то время у женщин не было особого выбора? Монастырская школа, а затем годичные коммерческие курсы, — все, что могла тогда себе позволить Энне. Девушка устроилась работать на местной электростанции. Кассиром.

Энне Магдалена Леммингер и Франц Бурда

И однажды плату за электроэнергию принес симпатичный молодой человек. Как оказалось, Франц Бурда был владельцем небольшой типографии. Миловидная воспитанная девушка покорила его сердце, он тоже ей понравился… Словом, летом 1931 года Энне стала его женой.

И на 20 лет «застряла» среди кастрюль и пеленок, став образцовой женой и матерью. Родила троих детей, ждала мужа с работы…

Роман с секретаршей

А Франц… Он не сумел оценить стараний своей жены. Завел себе любовницу — практически вторую семью. И потерял все.

История случилась банальная: роман с секретаршей. Но роман вышел очень уж продолжительным, женщина даже родила ребенка от шефа. Долгое время связь удавалось держать в тайне. Но однажды Энне обо всем узнала.

Трудно начать новую жизнь, когда тебе за сорок. И все же она сделала это. Первым делом наняла хороших адвокатов и отобрала журнал и типографию, которые Франц подарил любовнице. Журнал буквально доживал последние дни — не приносил никакой прибыли. Но Энне сказала себе: «Я хочу!».

Успешная и самостоятельная

Видимо, очень уж сильной оказалась обида и злость на неверного мужа. Очень уж похожей стала ее жизнь на жизнь ее матери — тусклую и скучную.

Энне не умела шить. Она никогда прежде не пробовала издавать журналы. Но она хорошо представляла себе, чего хочет. Стать успешной и самостоятельной — это раз. И помочь женщинам выглядеть красиво и модно — это два.

Она с головой погрузилась в новое для себя дело. Сама искала портних и контролировала, как они работают. Нанимала фотографов и выбирала лучшие модели и лучшие снимки. Придумывала оформление журнала мод, знакомилась с кутюрье, изучала издательское дело…

Как женщинам послевоенной Германии помогли стать красивыми

И все эти титанические усилия, вся эта каторжная работа оказалась не напрасной. Вышедший в 1950 году первый номер журнала Burda moden был раскуплен мгновенно! Немки по достоинству оценили новинку: теперь они могли без особых трат одеваться красиво, используя качественные выкройки и проявляя фантазию.

Надо учесть, что послевоенное время было для Германии довольно трудным (не сравнить, конечно, с выигравшим войну СССР, но все же). В стране произошел политический раскол, сменилась власть, свирепствовал дефицит, полки магазинов пустовали, а красиво одеваться так хотелось. Энне удалось уловить этот момент и занять важную нишу. Начав с тиража 100 тысяч, уже через 2 года ее журнал выходил тиражом 500 тысяч экземпляров, каждый номер раскупался молниеносно.

Муж прощен, но это уже не имеет никакого значения!

Окрыленная успехом, Энне стала чувствовать себя по‑другому. Не обманутая несчастная жена — а бизнес-леди, успешная предпринимательница. Великодушно простив мужа, она позволила ему остаться в семье, поставив единственное условие: чтобы из города уехала его любовница с ребенком.

Но это теперь было для нее не главным. Ее целиком захватило новое интересное и прибыльное дело. Энне продолжала работать, не покладая рук, забыв об отдыхе. Если на горизонте возникали какие-то похожие издания, она тут же перекупала их, чтобы никто не смел нарушить ее уникальность.

Трудно? Да. Но Энне, видимо, всю свою жизнь подсознательно мечтала именно о таком деле. Надо же было куда-то тратить данные ей природой энергию и целеустремленность!

«Бурда» в СССР

В Советском Союзе впервые увидели «Бурду» в 1987 году. В самом разгаре была перестройка, магазины сияли пустыми полками, и женщины восприняли эти журналы, как подарок небес. Теперь каждая могла за пару дней смастерить себе стильный наряд и выглядеть королевой.

Правда, к тому времени во всем мире «Бурда» стала уже не изданием для тех, кто не мог себе позволить дорогую одежду и вынужден был шить сам, а журналом для творческой элиты. Для тех, кому интереснее было носить одежду, созданную своими руками.

Счастливая старость

Энне Бурда долго держала бразды правления в своих руках, оставаясь главным редактором своего журнала до 1990-х годов. Затем пожилая, но очень элегантная фрау наконец позволила себе отдых — и начала путешествовать. В каждой стране ее принимали, как королеву, и везде она покоряла окружающих чувством стиля.

Энне прожила долгую жизнь, скончавшись в возрасте 96 лет. И сегодня ее пример вдохновляет женщин, которые не согласны быть лишь «приложением» к мужчине. Успеха может добиться каждая — это доказала фрау Энне.