«Кража миллиарда»: генпрокурор Молдовы Стояногло представил полную схему банковского мошенничества

Как был украден миллиард у молдавских граждан: бенефициаром всех сделок являлся Владимир Плахотнюк, а реализация схемы стала возможной с помощью бывшего руководства НБМ.

Генеральный прокурор Александр Стояногло впервые представил схему, по которой из банковской системы был выведен миллиард долларов. Это стало возможно благодаря действиям бывшего руководства НБМ, а бенефициаром преступления был Влад Плахотнюк.

Итак, хронология:

13 ноября 2014 года правительство Молдовы решает, что все межбанковские кредиты, которые на тот момент составляли 222 млн. леев, должны быть возмещены банковским учреждениям.

17 ноября 2014 министерство финансов выдает государственную гарантию относительно возмещения средств.

После этого один из банков, чьим акционером была компания, аффилированная Владу Плахотнюку, в срочном порядке, за пять дней, переводит на счета банка-банкрота – Банка де Економий, порядка 2,3 млрд. леев.

В действительности на счета БЕМ-а поступают только 1,2 млрд., из-за используемой «карусельной схемы», то есть фиктивных размещениях. Они состоят в том, что суммы поступают на счета других компаний, которые в свою очередь снова размещают их в БЕМ.

- Все соответствующие действия имели место с грубым нарушением законодательства и не без участия Национального банка. Все реальные финансовые размещения со счетом в БЕМ тут же переводились на счета офшоров, после чего похищались, - сказал Стояногло.

Уже 28 ноября 2014 года Национальный банк возмещает 2,3 млрд. леев на счета коммерческого банка, который ранее переводил деньги в БЕМ.

- Новые акционеры банка отлично знали об этом, но все же купили пакет акций, бенефициаром которых был гражданин Плахотнюк. Это не было новостью ни для правоохранительных органов, включая прокуратуру антикоррупции, которая, тем не менее, ничего не предприняла. Как думаете – по какой причине: Все очень просто: бенефициаром всех сделок был никто иной как Владимир Плахотнюк, который оберегался от любой юридической ответственности, а особенно – уголовной, - заявил прокурор.

Стояногло также заявил, что позже в публичное пространство вбрасывались ложные данные о расследовании этого случая.

Лидия ТКАЧ