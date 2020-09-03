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Общество
Попу взяли за... квартиру
03.09.2020

Нацорган по неподкупности взялся за прокурора Игоря Попу.

Ранее было опубликовано журналистское расследование, согласно которому Попа, глава прокуратуры столичного сектора Чеканы, не указал в декларации роскошную квартиру в центре Кишинева, где проживает в данный момент.

Контроль был инициирован после уведомления председателя НОН Родики Анточ, пишет портал anticoruptie.md.

Как заявила пресс-секретарь НОН Мария Китороага позже к этому контролю было подключено уведомление генерального прокурора Александра Стояногло.

– На третьем этапе поступил запрос от депутата фракции ПДС Вероники Рошка, только он был отправлен в форме, противоречащей новому Административному кодексу. Соответственно, депутат должна была отправить уведомление в соответствии с положениями нового Кодекса, - сказала Китороага.

Подготовил Михаил Генчу


 
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