Единовременные выплаты пенсионерам возрастут до 900 леев

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Экономика
Единовременная помощь пенсионерам возрастет с 700 леев до 900.
Проект решения по этому вопросу разработало правительство. Документ был размещен на сайте particip.gov.md для публичных консультаций. Выплата будет предоставляться с 1 октября.
Инициатором нововведения выступил президент Игорь Додон.
Единовременная помощь будет предоставлена пенсионерам и представителям некоторых других категорий граждан, чей ежемесячный доход составляет сумму меньше 3000 леев. Это почти 660 тысяч человек.
Ранее по предложению Додона было решено, чтобы единовременная помощь пенсионерам предоставлялась дважды в год.
Подготовил Михаил Генчу
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