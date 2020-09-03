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Экономика
Единовременные выплаты пенсионерам возрастут до 900 леев
03.09.2020

Единовременная помощь пенсионерам возрастет с 700 леев до 900.

Проект решения по этому вопросу разработало правительство. Документ был размещен на сайте particip.gov.md для публичных консультаций. Выплата будет предоставляться с 1 октября.

Инициатором нововведения выступил президент Игорь Додон.

Единовременная помощь будет предоставлена пенсионерам и представителям некоторых других категорий граждан, чей ежемесячный доход составляет сумму меньше 3000 леев. Это почти 660 тысяч человек.

Ранее по предложению Додона было решено, чтобы единовременная помощь пенсионерам предоставлялась дважды в год.

Подготовил Михаил Генчу


 
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