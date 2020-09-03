Пауки в банке начали жалить друг друга: Нэстасе выдвинул обвинения против Санду и Канду

Андрей Нэстасе в четверг озвучил серьезное обвинение. Оно касается местных советников партии «Действие и солидарность» и группы «Про Молдова».

По словам Нэстасе, эти чиновники хотели закрыть две гимназии – в сёле Чутешты и городе Вулканешты.

– Я сожалею, что в эту грязную игру была вовлечена партия, заявляющая, что для нее образование – приоритет, - сказал Нэстасе.

С 2012 по 2015 годы, когда нынешний лидер ПДС Майя Санду еще была министром образования, в Молдове было закрыто 113 школ.

Подготовил Михаил Генчу