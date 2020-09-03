3 Сентября 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Пауки в банке начали жалить друг друга: Нэстасе выдвинул обвинения против Санду и Канду
03.09.2020

Андрей Нэстасе в четверг озвучил серьезное обвинение. Оно касается местных советников партии «Действие и солидарность» и группы «Про Молдова».

По словам Нэстасе, эти чиновники хотели закрыть две гимназии – в сёле Чутешты и городе Вулканешты.

– Я сожалею, что в эту грязную игру была вовлечена партия, заявляющая, что для нее образование – приоритет, - сказал Нэстасе.

С 2012 по 2015 годы, когда нынешний лидер ПДС Майя Санду еще была министром образования, в Молдове было закрыто 113 школ.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
85
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.