Израиль своих не сдает – Шора придержат на Земле обетованной

Илан Миронович сможет сохранить розовенький цвет лица в Израиле. Бывший примар Оргеева обвиняется в участии в краже миллиарда.

Несмотря на резонансное разбирательство по делу о крупнейшей банковской афере и прямых доказательствах активного участия Илана Шора в нем, Израиль отказал прокуратуре Молдовы в экстрадиции преступника.

На сегодняшнем брифинге Генеральный прокурор Александр Сояногло рассказал об отказе, отметив, что Израиль сослался на существующее законодательство государства.

Бывший примар Оргеева Илан Шор фигурирует как один из главных обвиняемых по делу о краже миллиарда, в результате которого рухнула финансовая система республики, были закрыты три банка, и тысячи граждан потеряли свои честно заработанные деньги.

После падения правящего режима Демпартии в 2019 году Илан Шор спешно покинул территорию Молдовы, и бежал в Израиль по примеру другого беглого олигарха – Владимира Плахотнюка, который скрылся на территории Соединенных Штатов.

Ранее «Блокнот Молдовы» писал о том, что на сегодняшнем брифинге Генпрокурор Александр Стояногло назвал виновных в краже миллиарда.

Сегодня он также рассказал, какие методы давления и запугивания используют лица, заинтересованные в сокрытии преступления в деле о банковской афере.

Автор: Михаил Генчу