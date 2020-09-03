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Политика
Снова в нашем зале все места пустые - заседания по делу Шора в который раз перенесли
03.09.2020

Заседание АП Кагула по делу Илана Шора снова перенесено. Заседание было запланировано на 2 сентября. Следующее пройдет 7 сентября и начнется в 10:30.

Шора обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Представители Апелляционной палаты Кагула уточнили для портала nokta, что судебное заседание не состоялось, поскольку истекла программа работы суда.

В июле 2020 года Апелляционная палата Кагула должна была провести слушание по делу Илана Шора, но заседание было вновь перенесено на 2 сентября 2020 года.


 
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