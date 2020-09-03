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Американцы считают, что беглый молдавский олигарх Плахотнюк - бандит
03.09.2020

Экстрадиция Владимира Плахотнюка в Молдову зависит не только от молдавской стороны, но и от американских партнеров.

Об этом Игорь Додон заявил в рамках интервью радиостанции “Свободная Европа”. Глава государства назвал “несерьезным” то, что с одной стороны в Америке Плахотнюка называют бандитом, а с другой – просят “бумажку”, чтобы выслать его в РМ.

– Стратегические партнёры так не поступают. Им не нужна “бумажка ради бумажки”. Они могут решать проблемы, учитывая стратегическое партнерство. Давайте будем искренними. Я уважаю наших стратегических партнеров. Начальник Государственного департамента США заявляет, что Плахотнюк – бандит. Другие говорят, что “он бандит, но нам нужна такая бумажка”. Это серьезно? Нет. Это геополитические интересы, которые основаны на политической борьбе в РМ. Вот и всё, – сказал он.

Додон подчеркнул, что уважает всех стратегических партнеров Молдовы и надеется, что они будут действовать, исходя из двухсторонних отношений, а не личных интересов.

– На это надеются большинство граждан, так как люди не понимают, они спрашивают у меня, когда встречают, что думают делать американцы. Я говорю: “Спрашивайте у них, спрашивайте Майю Санду”. Если его экстрадируют, многое изменится. Будет быстрее продвигаться расследование кражи миллиарда, – считает президент.

Павел МУНТЯН


 
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