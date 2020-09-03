Американский препарат для лечения Covid-19 испытывают на молдавских гражданах

Испытание нового препарата для лечения Covid-19 проводятся в Республиканской клинической больнице в Кишиневе.

Американский препарат для лечения Covid-19 проходит испытание в РКБ непосредственно на пациентах, инфицированных коронавирусом. В эксперименте задействованы семь пациентов –добровольцев. Двое уже выписаны.

Как сообщает портал eadaily.com, тестирование препарата началось на прошлой неделе под руководством профессора Виктора Кожокару, главы отделения интенсивной терапии, и представителей частной немецкой компании Arensia – именно эта клиника руководит испытаниями препаратов в Молдове.

- Пациенты ежедневно в течение недели получают пан-Янус-киназный ингибитор для лечения острых заболеваний легких, вызванных коронавирусом. Лекарство вводят пациентам с помощью ингалятора. На данный момент три пациента уже завершили лечение, двух из них уже выписали. Они чувствуют себя хорошо, - заявили в РКБ.

По словам медиков, наблюдение за этими пациентами продолжится в течение следующих 28 дней. В это время будут проверены жизненно важные функции испытуемых. Полученные данные и собранные биологические образцы отправляют для анализа в лаборатории США.

В испытаниях двух препаратов для лечения Covid-19, разработанных фармацевтическими компаниями из США, будут участвовать 50 пациентов Республиканской клинической больницы. Об этом сообщила директор компании Arensia Неля Гикавый. Одно лекарство относится к противовирусным – это таблетки, которые пациенты должны будут принимать курсом пять дней. Разработчики этого препарата утверждают, что он останавливает распространение вируса в организме и уничтожает его. Второй препарат – ингибитор, который вводится пациентам с помощью ингалятора курсом до 7 дней. Этот препарат, по данным разработчиков, должен уменьшить поражение легких и предотвратить острый дистресс-синдром.

Испытывать новые средства будут только на пациентах в состоянии средней тяжести. При положительных результатах испытаний новое лекарство поступит в реанимационные отделения молдавских больниц.

По данным на среду, 2 сентября, в Молдове было зарегистрировано 37 740 случаев заболевания коронавирусом нового типа, состояние 1247 пациентов медики оценивают как средней тяжести.

Подготовил Михаил Генчу