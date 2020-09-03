Президент Молдовы о свадьбе сына Кику: Я понимаю его, как отца, но он не должен был делать из этого секретное событие

По словам Игоря Додона, запрет на проведение свадеб - неправильное решение.

Президент Молдовы Игорь Додон высказался о свадьбе сына премьер-министра Иона Кику. По его словам, премьеру нужно было открыто всем сказать, что его сын устраивает небольшую свадьбу.

В эфире на Europa Liberа он отметил, что уже давно говорил, что считает неправильным решение запретить свадьбы, и за это на него многие обижались, в том числе премьер-министр.

«Я считаю ошибкой запрещать молодым людям устраивать свадьбы. Врачи, НАОЗ и министр рассердились на меня, и премьер-министр рассердился на меня за то, что они выступают за одно, а я - наоборот. Я считаю, что это ошибка, жизнь продолжается. Вводите какие-то ограничения, пусть будет человек 40-50, но разрешите проводить регистрации, свадьбы.

Невесте нужно рожать, а они отменяют все. Посмотрите, что происходит, церемонии проводятся практически повсюду. Поэтому хочу от своего лица извиниться перед тысячами пар, которые не могут сейчас отпраздновать свадьбу»», - сказал президент. Игорь Додон отметил, что Кику должен был сказать об этом открыто, что не надо было делать из этого тайну.

-Там точно было до 50 человек. Надо было позвать прессу, чтобы не появлялись различные интерпретации, - отметил Додон.

Роман ВЛАДИМИРОВ