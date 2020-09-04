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После встречи с послом США Филип встретился и с Санду
04.09.2020

Вполне логичная последовательность. Буквально на днях Павел Филип встречался с послом США Дереком Хоганом, а сегодня он встречался уже с Майей Санду. Эту информацию подтвердила депутат парламента Моника Бабук. О чем именно общались Санду с Филипом, Бабук сообщить не может, но догадаться, в общем-то, не так и трудно - не футбол и не погоду обсуждали, чай...

Стоит заметить, что и депутаты ПСРМ намекали на то, что Филип пытается встроиться в чужие попытки по замене правительства и формированию нового правительственного большинства, сообщает deschide.md.

Автор: Михаил Генчу


 
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