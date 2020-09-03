В Молдове выявлено 632 новых случая COVID-19

Министерство здравоохранения предоставило обновленную информацию о распространении коронавирусной инфекции в Республике Молдова.

Согласно данным на сегодня, 3 сентября, за последние 24 часа подтвердилось 632 новых случая заражения COVID-19. Было обработано 2736 тестов: 2503 – первичных. Общее число инфицированных достигло 38 372 человек, 10 319 активных случаев.

Шесть случаев были импортированы - два случая из Украины и по одному из Ирландии, России, Бельгии и Турции. Остальные – результат местной передачи.

Из числа заболевших 38 – медицинские работники.

В тяжелом состоянии находятся 537 пациентов, в том числе 36 – на искусственной вентиляции легких.

Из больниц были выписаны 442 госпитализированных ранее пациента. Всего выздоровевших на данный момент – 27017 человек. Жертвами COVID-19 стали 1036 пациентов.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с коронавирусом. При первых симптомах заболевания, таких как: лихорадка, кашель, насморк, следует обратиться к семейному врачу или позвонить в службу 112.

Автор: Михаил Генчу