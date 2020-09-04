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Общество
Мэр Кишинева Ион Чебан: В течение недели откроется отремонтированный участок улицы Албишоара
04.09.2020

Ремонт проезжей части улицы Албишоара в периметре бульвара И. Гагарина – улицы Измаил находится на стадии завершения. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что открытие участка улицы планируется в течение недели после завершения всех работ.

По его словам, в настоящее время здесь ведутся работы по обустройству тротуаров. Нанесен выравнивающий слой покрытия на площади 17,2 тыс. м2, а слой износа – на участке 15 м2.

– На пересечении с улицей Измаил установили 10 дополнительных столбов уличного освещения. Их покрасили, а старые лампы заменили на светодиодные. Кроме того, было установлено 36 дополнительных дождеприемников, – сказал Чебан.

По словам градоначальника, муниципальные службы демонтировали и вывезли киоски и вулканизации, а также 78 рекламных панно с улицы Албишоара. ,,Ap – Canal Chi in u” проводит работы по восстановлению сетей водоснабжения на отрезке улиц M. Витязул – П. Рареш.

В то же время «Termoelectrica» выполняет работы по реабилитации тепловых сетей протяженностью 417 погонных метров на пересечении улиц В. Александри – Албишоара и Петру Рареш – Албишоара.

Глава столицы также отметил, что в настоящее время проводятся работы второго и третьего этапа из пяти запланированных.

Лидия ТКАЧ


 
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