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Общество
Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж - Шор над нами издевался...
04.09.2020

Смехххх, "Рабочее время инстанции закончилось". Как изощренно "малОй" издевается над всеми.

Надо бы этих кагульских потрясти - поди, за 30 отложенных заседаний по Шору стали долларовыми миллионерами.

Судебное заседание Кагульской апелляционной палаты по делу бывшего председателя Административного совета Bănca de Economii Илана Шора, назначенное на 2 сентября, отложили. 

Причиной стало то, что рабочее время инстанции закончилось. 

Новое заседание назначили на первую половину дня 10:30. Запланировано оно на 7 сентября.

В июне 2017 года Илан Шор был осужден на семь с половиной лет тюремного заключения за мошенничество и злоупотребление доверием, причинившие ущерб государству. Бывший банкир оспорил приговор в апелляционной инстанции и был освобожден из-под стражи под домашний арест, а затем помещен под судебный надзор до вынесения по его делу окончательного приговора.

В феврале 2018 года дело Шора было передано в Кагульскую апелляционную палату. С тех для его рассмотрения было назначено почти 30 заседаний, и все откладывались под разными предлогами.

@Telegram KP


 
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