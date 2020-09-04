Вся эта коронавирусная вакханалия в Молдове бьет больше всего, конечно, по старикам.

В конечном счете дошло до того, что многие из них говорят: "Да все равно нам уже от чего помирать - от ковида вашего или от чего-то другого, пусть от коронавируса и раньше"

И пожилые люди устали. Пандемия жизнь всех вывернула на изнанку. Они, рассчитывавшие на отдых и приятное времяпрепровождение с внуками и друзьями, на недолгие посиделки на дни рождения и новый год, вдруг все это потеряли. Их просто заперли по домам, напугали.

Они устали бояться, устали бороться, многие из них махнули на себя рукой. И даже волнения и переживания близких не способны заставить их носить маски и сдерживать свой порыв нарушать социальную дистанцию.

@Telegram KP