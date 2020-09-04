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Политика
Лидер молдавских демократов Павел Филип провел сегодня встречу с кандидатом на пост президента Майей Санду
04.09.2020

В этом нет ничего интересного, если не знать некоторую подоплёку. 

По нашим данным Игорь Додон принял решение, что после президентских выборов демократы не получат обещанных ни поста премьер-министра, ни поста спикера парламента. Объясняется это всё неформальным лидером социалистов тем, что ситуацию изменилась, будут досрочные выборы, давайте уже после них (если демократы в парламент попадут, к чему Дмитрий Дьяков прилагает усилия по реформированию партии).

Но если сейчас мобилизоваться и, например, отправить правительство Иона Кику в отставку (хотя прямо сейчас премьер устраивает практически всех, хотя все подброшенные ему кадры не устраивают его), то можно попытаться что-то там да переиграть на коротком отрезке. 

Правда, гарантий, что управление правительством получит кто-то из окружения Филипа совсем немного.

В любом случае, демократы обозначили перед социалистами своё недовольство. Конечно, это уже не те демократы, что были полтора года назад. Впрочем, и социалисты уже не те, что были четыре года назад.

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