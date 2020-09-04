Молдавский лей продолжает теснить евро и доллар

Национальная валюта Молдовы еще укрепилась по отношению к евро и доллару.

Согласно данным Национального банка Молдовы, в пятницу, 4 сентября, и выходные единая европейская валюта подешевеет по отношению к молдавскому лею еще на 11 банов. Курс евро составит 19,61 леев. Доллар США потеряет в цене еще три бана, и будет стоить 16,60 леев.

На три бана подешевеет румынский лей – он будет стоить 4,04 леев РМ. Цена российского рубля составит 0,2200 леев, украинская гривна будет стоить 0,5994 леев.

Пара евро/доллар на данный момент торгуется по курсу 1,1837.

Автор: Михаил Генчу